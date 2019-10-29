الباحة 01 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 29 أكتوبر 2019 م واستسلّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، تقريراً لشرطة الباحة وتقريراً لمرور المنطقة بمناسبة اليوم الوطني 89.جاء ذلك خلال استقبال سموه اليوم بالإمارة مدير شرطة منطقة الباحة اللواء وليد بن حمزه الحربي ويرافقه عدد من القيادات الأمنية بالمنطقة وعدد من منسوبي الشرطة من ضباط وأفراد.وفي بداية الاستقبال رحب سموه باللواء الحربي ومرافقيه ، متمنياً لهم التوفيق في مهام عملهم.وبين سمّوه أن مناسبة اليوم الوطني للمملكة ذكرى عظيمة نستذكر من خلالها الإنجازات التي تحققت على يد المؤسس الملك عبدالعزيز - رحمه الله - في توحيد البلاد ولم شملها وشتاتها ، منوهاً سموه بما تحقق للمملكة من نهضة تنموية شاملة خلال 89 عاماً، تعاقب على تحقيقها قادة مخلصين نذروا أنفسهم لخدمة دينهم ووطنهم .وأشاد سموه بما شاهده من جهود قامت بها القطاعات الأمنية لهذه المناسبة الغالية في ظل دعم واهتمام من القيادة الرشيدة - حفظها الله -.واستعرض مدير مرور المنطقة العقيد مسفر بن رداد الثبيتي مبادرة من إدارة المرور لسائقي المركبات تتمثل في بطاقات توعوية وإرشادية للسلامة المرورية يتم توزيعها في نقاط التفتيش.من جانبه ثمن اللواء وليد الحربي التوجيهات السديدة من سمو أمير الباحة، والتي ستكون حافزاً لهم في التفاني في أداء عملهم بكل إخلاص لخدمة الدين ثم المليك والوطن, معرباً عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على دعمه ومتابعته وتوجيهاته لكل مايخدم المنطقة وأهلها، داعياً الله أن يحفظ هذا الوطن ويديم عليه نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار.وفي ختام اللقاء ألتقطت الصور التذكارية مع سموه .حضر اللقاء وكيل إمارة المنطقة المكلف أحمد بن صالح السياري.//انتهى//15:41ت م0173