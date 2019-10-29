محايل 01 ربيع اول 1441 هـ الموافق 29 أكتوبر 2019 م واسنظمت إدارة التعليم بمحافظة محايل اليوم لقاءً تعريفياً بلائحة الذوق العام, بحضور وكيل محافظ محايل المكلف أحمد بن عبد العزيز آل ملحم ومديري الإدارات الحكومية والأمنية والأهالي وقادة المدارس وعدد من الطلاب, وذلك بمقر قاعة الدكتور محمد بن أحمد الرشيد الثقافية.وفي بداية اللقاء رحب مدير التعليم منصور بن عبد الله آل شريم بوكيل المحافظ المكلف ومرافقيه من مديري الإدارات الحكومية والأمنية والأهالي وقادة المدارس والطلاب ، مبينآ أن الذوق العام يعد خلقاً تنصهر فيه الأخلاق الحسنة بشكل واضح، فيظهر بآثاره الطّيبة الرائعة على سلوك صاحبه وتعامله مع الناس، حيث يظهر تميزه عن غيره فيه بوضوح، فالذوق هو من أطيب الأخلاق، حيث يدعو صاحبه بما يتصف به من أخلاق، إلى مراعاة مشاعر الآخرين وظروفهم المختلفة ، مشيرا إلى أنه وجه قادة المدارس في المحافظة والمراكز المرتبطة إلى تعريف الطلاب بلائحة الذوق العام لمدة أسبوع .وأكد وكيل المحافظة المكلف أن اللقاء يأتي تزامنا مع البدء في تطبيق لائحة الذوق العام, وتنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة لتطبيق هذه اللائحة, والتي حددت 19 مخالفة يعاقَب مرتكبها بغرامات مالية محددة، حيث استعرض اللقاء مواد اللائحة المقرة من مجلس الوزراء وكذلك المخالفات والغرامات الخاصة بكل مخالفة, كما تم نقل الفعالية عبر البث المباشر من خلال حساب التعليم عبر منصات التواصل الاجتماعي لجميع مدارس المحافظة والمراكز المرتبطه .//انتهى //15:44ت م0174