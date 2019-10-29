الرياض 01 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 29 أكتوبر 2019 م واسكشف منظمو ألعاب طوكيو الأولمبية 2020 اليوم عن ملعب جمباز بكلفة 188 مليون دولار أميركي، مستوحى من الهندسة المعمارية اليابانية التي تستخدم الخشب من جميع أنحاء البلاد.واستخدم 2300 متر مكعب من الخشب لبناء مركز أرياكي للجمباز في وسط طوكيو والهادف للرجوع إلى تقنيات البناء التقليدية التي سبقت استخدام المواد الحديثة, إذ يتميز الهيكل بسقف قليل التموج فيما تم بناء الجدران الخارجية من ألواح خشب الأرز. وتسمح قضبان الدعم بالنظر إلى المبنى من مسافة بعيدة ليبدو وكأنه معلق في الهواء.وأوضح مدير الملعب كويتشي فوكوي أن الغرض من الملعب أن يبدو كـوعاء خشبي يطفو في منطقة الخليج, مشيراً إلى أنه أحد المباني المعدودة المصممة خصيصا للأولمبياد ويرمز إلى ثقافة الخشب في اليابان ويمكن للمشاهدين الشعور بجماله البسيط من خلال استعمال الكثير من الخشب".ويضم الملعب الذي بني بكلفة 20,5 مليار ين ياباني سقف مقبب مصنوع من الصنوبر الياباني دون إطار فولاذي، وهو من بين الأكبر من نوعه في البلاد, ويتسع لـ12 ألف متفرج على مقاعد طويلة.كما يتميز الملعب الرئيس الذي صممه المهندس المعماري الياباني كينغو كوما باستخدام الخشب في إشارة الى التقنيات التقليدية.// انتهى //15:45ت م0175