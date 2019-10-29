بريدة 01 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 29 أكتوبر 2019 م واساستضافت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم في مقرها الرئيس ببريدة اليوم ، برنامج فيصل بن مشعل بن سعود للفحص المبكر عن داء السكري " صحتك هدفنا " .ويهدف البرنامج إلى نشر المفاهيم الصحية السليمة لدى المجتمع ورفع درجة الوعي ترسيخاً للسلوك والثقافة الاحترازية للحد من الإصابة بأمراض السكري.الجدير بالذكر أن الغرفة تسعى للتكامل والتعاون مع الجمعيات، لتفعيل برامجها وتوسيع دائرة الاستفادة من الفعاليات التي تنظمها الجمعيات وتوفير خدمات مجانية، تمكن منتسبيها ومراجعها من الاستفادة منها.// انتهى //15:49ت م0176