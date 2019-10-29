تبوك 01 ربيع الأول 1441هـ الموافق 29 أكتوبر 2019م واسنفذت الإدارة العامة للدفاع المدني بمدينة تبوك اليوم, فرضية حريق بمبنى دار الملاحظة الاجتماعية، بهدف التأكد من جاهزية الفرق الميدانية للدفاع المدني والإدارات الحكومية المساندة والخطط المعدة مسبقا لمباشرة الحوادث بشكل فعلي.وأوضح نائب المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك ملازم أول رافع العمري، بأنه تم تنفيذ الفرضية بحريق وهمي في مبنى الدار ، نتج عنه إخلاء جميع النزلاء إلى نقطة التجمع بالمبنى وإنقاذ محتجزين اثنين إصابتهما متوسطة ، مشيراً إلى أن مدني تبوك شارك بفرقتي إطفاء وإنقاذ وسيارة سلالم، بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة، ومنها: فرق إسعافية من هيئة الهلال الأحمر السعودي، إضافة لتواجد، دوريات المرور وقوة المهام والواجبات الخاصة. وفنيين تابعين لشركة الكهرباء في الموقع .وأفاد بأنه تم توجيه جميع فرق الدفاع المدني والجهات المشاركة لمباشرة مهامها في الحادث كل فيما يخصه.وأكد الملازم العمري، بأن هذه الفرضية حققت النتائج المأمولة من تنفيذها، ومنها تحقيق التنسيق والتعاون والتكامل مع الجهات المساندة، بالإضافة إلى رفع مستوى الاستعداد والجاهزية وسرعة التعامل الأمثل مع مختلف الحوادث.// انتهى //15:56ت م0178