لندن 01 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 29 أكتوبر 2019 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم برفض البرلمان البريطاني مقترح رئيس الوزراء بوريس جونسون لإجراء انتخابات عامة في 12 ديسمبر القادم.وأشارت إلى موافقة الاتحاد الأوروبي على تمديد الموعد النهائي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حتى 31 يناير 2020، بدلاً من الخميس المقبل.وتحدثت عن موافقة زعيم حزب العمال المعارض في بريطانيا جيرمي كوربن على إجراء انتخابات مبكرة.ورصدت الصحف تشابه بين بريطانيا والاتحاد السوفيتي السابق، قائلةً إن هذه التشابهات ستصبح أكثر وضوحًا بعد انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.وذكرت الصحف أن سائق "شاحنة الجثث" المتهم بقتل 39 شخصا خطأ، عثر عليهم داخل شاحنته، مثل للمرة الأولى أمام المحكمة في بريطانيا، إذ ظهر موريس روبنسون أمام محكمة الصلح في تشيلمسفورد، وسيبقى رهن الاحتجاز حتى يمثل أمام محكمة عليا بلندن في 25 نوفمبر.وأشارت الصحف إلى تعرض أجزاء من ميدلاندز في بريطانيا لفيضانات واسعة النطاق، مما أدى لتأخر قطارات وغمر طرق وإلغاء مباريات كرة قدم.وواصلت الصحف البريطانية تغطية تبعات وتأثير مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي مؤخراً، مشددة على القضاء على بقايا فلول التنظيم.وأخبرت الصحف أن الأدلة تشير إلى أن عمرنا يحدده كيف نشعر، وأن الذين يشعرون أنهم أكثر شبابا من أعمارهم المسجلة يميلون إلى أن يكونوا في حالة صحية افضل ممن يشعرون أنهم أكبر عمرا.وتحدثت الصحف عن مقتل 14 شخصًا على الأقل وإصابة 865 بعد إطلاق الشرطة العراقية النار على متظاهرين ليلًا في مدينة كربلاء.// انتهى //15:58ت م0179