لندن 01 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 29 أكتوبر 2019 م واساجتاحت فيضانات غامرة مناطق واسعة في ميدلاندز بالمملكة المتحدة بعد أن فاضت مياه عدة أنهار على ضفافها جراء الأمطار الغزيرة التي انهمرت مطلع الأسبوع الحالي وأدت إلى تأخر قطارات وغمر طرق وإلغاء مباريات كرة قدم.وحذرت وكالة البيئة البريطانية التي أصدرت 82 تحذيرا و117 إنذارا من حدوث فياضنات.وغمرت المياه 20 منزلا على الأقل في مدينة هيرفورد، وأنقذت السلطات قاطني إحدى دور الرعاية، فيما أغلقت منطقة وسط مدينة ستافورد بسبب مياه الفيضانات.كما حذرت الوكالة من أن احتمالات فيضان نهر سيفيرن، وهو أطول أنهار بريطانيا، في منطقة ويست ميدلاندز.وصدرت تحذيرات أيضا من فيضان مياه نهري واي وترينت، وهما من أطول خمسة أنهار في بريطانيا.وأقيمت تحصينات من الفيضانات في عدة مدن مثل بيودلي، وهيرفورد، وأبتون أبون سيفيرن، وشروزبري.// انتهى //15:59ت م0180