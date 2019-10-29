القاهرة 01 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 29 أكتوبر 2019 م واسلقى 4 أشخاص مصرعهم وأصيب أربعة أخرين في حادث تصادم قاطرة سكك حديدية بسيارة اقتحمت شريط السكة الحديد بمحافظة الأقصر بصعيد مصر.وأفادت هيئة السكك الحديدية في بيان لها اليوم بأن سيارة نقل محملة بأفراد اقتحمت شريط السكة الحديد من مكان غير معد للعبور عن الكيلو 666/400 مما أدى لاصطدام القاطرة بها مما أسفر عن وفاه أربعة وإصابة آخرين تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وإخطار النيابة العامة للمعاينة والتحقيقات.// انتهى //16:01ت م0181