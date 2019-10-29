القدس المحتلة 01 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 29 أكتوبر 2019 م واساعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم حارسًا من المسجد الأقصى المبارك، واعتدت على آخرين، عقب اقتحامها محيط مصلى باب الرحمة.وأفادت مصادر محلية في القدس ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الحارس المقدسي إيهاب أبو غزالة، واقتادته إلى أحد مراكز التوقيف والتحقيق في مدينة القدس المحتلة، فيما اعتدت على عدد آخر من الحراس المتواجدين في المكان بالدفع والضرب.// انتهى //16:04ت م0182