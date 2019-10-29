القاهرة 01 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 29 أكتوبر 2019 م واسأكدت وزيرة السياحة المصرية الدكتورة رانيا المشاط أهمية مبادرة مسـتقبل الاسـتثمار لعام 2019، لافتة النظر إلى أنها ستتضمن محادثات متعمقة حول فرص الاســتثمار العالمية المســتقبلية، وتحليل اتجاهات الصــناعة، والتواصــل بين كبار المديرين التنفيذيين والقادة والخبراء في هذا المجال.وقالت الوزيرة المصرية في تصريح لها اليوم: إن موضوعات المبادرة في غاية الأهمية، حيث إن التحولات التي يشهدها قطاع الاستثمار في المنطقة تعد ركيزة أساسية عند الحديث عن النمو في صناعة السياحة والضيافة.// انتهى //17:01ت م0224