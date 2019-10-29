حائل 01 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 29 أكتوبر 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بمكتب سموه بالإمارة اليوم نائب رئيس ‫مجلس الغرف السعودية‬ رئيس الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة حائل‬ عبدالله العديم وأعضاء مجلس الإدارة .‬وفي مستهل اللقاء أشاد سمو الأمير عبدالعزيز بن سعد بالدور الذي تقوم به غرفة حائل في المنطقة ، متطلعاً سموه إلى المزيد لخدمة المنطقة والقطاع الاقتصادي فيها ، حاثاً على مضاعفة الجهود للرقي بالأداء إلى الأفضل .من جهته أعرب نائب رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس غرفة حائل عبدالله العديم عن شكره لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه ومعالي وزير التجارة والاستثمار على ما تجده الغرفة وأعضاء مجلس إدارتها ومنسوبيها من دعم ومساندة ، مؤكداً حرصه وأعضاء المجلس وأمانة الغرفة على خدمة المنطقة ومشاريعها الاقتصادية والعمل بشكل تكاملي مع مختلف الإدارات الحكومية والأهلية في كل ما يحقق للمنطقة التطور والنماء في ظل الدعم السخي من القيادة الحكيمة واهتمام ومتابعة من سمو أمير المنطقة وسمو نائبه .// انتهى //17:02ت م0225