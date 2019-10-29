بريدة 01 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 29 أكتوبر 2019 م واسرفع معالي مدير جامعة القصيم رئيس لجنة مراجعة مشروع نظام الجامعات الجديد بوزارة التعليم الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين– حفظهما الله – بمناسبة صدور نظام الجامعات الجديد.وعبر معاليه في تصريح لوكالة الأنباء السعودية عن شكره وتقديره لمعالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ على اهتمامه بمشروع النظام منذ تسنمه قيادة الوزارة، مبينًا أنه كان من ثمرات أول لقاء لمعالي الوزير بمديري الجامعات أن أصدر قراراً بتشكيل لجنة ضمت عدداً من مديري الجامعات لمراجعة مشروع نظام الجامعات وضمان توافقه مع أهداف ومبادرات مشروع رؤية (2030).وقال معاليه : لقد أثمرت أعمال تلك اللجنة عن إضافة وتعديل ما تضمنه النظام من مواد وأحكام، وقد كان لمتابعة معالي الوزير واشرافه المباشر على أعمال اللجنة وكذلك متابعته مع الجهات العليا المختصة ومجلس الشورى الأثر الكبير في أن يظهر النظام بشكل يتسق مع تطلعات القيادة الرشيدة ويحقق طموحات منسوبي الجامعات وآمال الشعب السعودي تجاه هذا النوع من التعليم.وأضاف أن النظام الجديد جاء مواكبًا لأهداف رؤية المملكة (2030) التي تضع ضمن أهدافها وصول خمس جامعات سعودية إلى مصاف أفضل مئتي جامعة دولية في العام 2030م، مؤكدًا على أهمية الدور المناط بالجامعات في تحقيق مستهدفات الرؤية وقيادة التغيير والانطلاق نحو المستقبل، وأنها الذراع الأهم في تحقيق أهداف برنامج (تنمية القدرات البشرية) الذي يعد أحد البرامج التنفيذية الحيوية في مشروع الرؤية. مشيراً إلى أن النظام الجديد يضمن تطبيق معايير الحوكمة والشفافية، ويمنح الجامعات استقلالية في اتخاذ القرار وتنفيذ المبادرات، واستقطاب الكفاءات المتميزة، إضافة إلى أنه يتيح للجامعات مصادر تمويل مختلفة ومتجددة.// انتهى //17:04ت م0226