الرياض 01 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 29 أكتوبر 2019 م واسأعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية بالقوات الخاصة للأمن والحماية على رتبة (جندي).وأوضحت أنه لمعرفة نتائج القبول النهائي والطلبات الرجوع للموقع الالكتروني لبوابة التوظيف (أبشر- التوظيف) على الرابط التالي WWW.jobs.sa .// انتهى //17:11ت م0228