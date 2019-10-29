الرياض 01 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 29 أكتوبر 2019 م واسنيابة عن معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي ، دشن معالي نائب الوزير المهندس منصور بن هلال المشيطي مشروع التحول الرقمي للموارد البشرية .وتخلل حفل التدشين استعراض إجراءات الحوكمة والنموذج التشغيلي للموارد البشرية وإطلاق المنظومة الإلكترونية وأنظمة الموارد البشرية والتي تشمل منظومة التوظيف، والترقيات، وقياس الأداء.كما تم إطلاق المرحلة الأولى من تطبيق أسهل للخدمات الذاتية للموظفين والذي يشمل 50 خدمة إلكترونية.إلى ذلك أشار وكيل الوزارة للخدمات المشتركة الأستاذ علي بن أحمد عسيري أن منظومة التحول الكامل للموارد البشرية تأتي في إطار سعي الوزارة نحو تحقيق أهداف خطتها الاستراتيجيه وخطة التحول الرقمي في الوزارة، ومنها مشروع بيئة بلا ورق لمنظومة الموارد البشرية .// انتهى //17:12ت م0229