أبوظبي 01 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 29 أكتوبر 2019 م واسالتقى وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية الدكتور أنور بن محمد قرقاش اليوم، الوزير في وزارة العلاقات الخارجية الكاميرونية أدوم غارغوم .وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين, وتبادلا وجهات النظر حول آخر المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي.ووقع الجانبان على هامش اللقاء اتفاقية بين البلدين بشأن تسهيل إصدار التأشيرات لمواطني البلدين يعفى بموجبها مواطني دولة الإمارات حملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة من تأشيرة الدخول إلى جمهورية الكاميرون وتتيح لهم البقاء فيها لمدة 30 يوماً، كما تسهل الاتفاقية لمواطني دولة الإمارات من حملة جوازات سفر العادية والخدمة إجراءات الحصول على تأشيرة دخول لمرة واحدة عن طريق البعثات الكاميرونية في الخارج أو الحصول على التأشيرة عند الوصول مقابل رسوم والبقاء في الكاميرون لمدة أقصاها 30 يوماً.وتعفي الاتفاقية مواطني جمهورية الكاميرون من حملة جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة من تأشيرة الدخول ويحق لهم البقاء في دولة الإمارات لمدة أقصاها 30 يوما، كما تسهل الاتفاقية على المواطنين الكاميرونيين من حملة جوازات السفر العادية إجراءات إصدار التأشيرة عن طريق بعثات دولة الإمارات في جميع أنحاء العالم أو عبر الموقع الإلكتروني للسلطات المختصة عند سداد رسوم التأشيرة حيث يمكنهم البقاء لمدة أقصاها 30 يوماً.وستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ عند استكمال الإجراءات الدستورية لكلا البلدين.// انتهى //17:16ت م0231