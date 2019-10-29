بيروت 01 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 29 أكتوبر 2019 م واسأعلن رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري عن تقديم استقالته من مهامه كرئيس للحكومة اللبنانية .وأفاد الحريري في كلمة ألقاها مباشرة ونقلها التلفزيون اللبناني أنه حاول طوال الفترة الماضية إيجاد مخرج والعمل بصوت الناس وحماية البلد، ولكنه اليوم وصل إلى طريق مسدود وأنه لا بد من اتخاذ القرار .وقال: " أنا متوجّه إلى قصر بعبدا لتقديم الاستقالة إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، إنفاذاً لمطالب الكثير من اللبنانيين وتأمين شبكة أمان لمصلحة البلد" ، داعيا اللبنانيين إلى حماية السلم الأهلي، ومنع التدهور الاقتصادي .// انتهى //17:26ت م0232