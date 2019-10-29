الدمام 01 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 29 أكتوبر 2019 م واسينظم فرع الإدارة العامة لخدمات المياه بمحافظة القطيف، وبالتعاون مع إدارة المراكز الصحية بالمحافظة للطب الوقائي غداً، " الحملة الوطنية للتطعيم ضد الانفلونزا الموسمية للعام 2019م"، وذلك بمقر الفرع بالقطيف .وتستهدف الحملة التي تستمر ليومين جميع الفئات العمرية والاشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة والمصابين بالأمراض المزمنة.// انتهى //17:45ت م0236