عام / فرع خدمات المياه بالقطيف ينظم الحملة الوطنية للتطعيم ضد الانفلونزا الموسمية
الثلاثاء 1441/3/1 هـ الموافق 2019/10/29 م واس
الدمام 01 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 29 أكتوبر 2019 م واس
ينظم فرع الإدارة العامة لخدمات المياه بمحافظة القطيف، وبالتعاون مع إدارة المراكز الصحية بالمحافظة للطب الوقائي غداً، " الحملة الوطنية للتطعيم ضد الانفلونزا الموسمية للعام 2019م"، وذلك بمقر الفرع بالقطيف .
وتستهدف الحملة التي تستمر ليومين جميع الفئات العمرية والاشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة والمصابين بالأمراض المزمنة.
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17:45ت م
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