تبوك 01 ربيع الأول 1441هـ الموافق 29 أكتوبر 2019م واساختتمت الكلية التقنية بتبوك اليوم , فعاليات برنامج إرادة"2" الخاص بالتوعية بأضرار التدخين والمخدرات, وذلك بمقر الكلية بتبوك.وقدم البرنامج طيلة أيامه الثلاثة عدداً من المحاضرات التوعوية عن أضرار المخدرات وخطرها على الفرد والمجتمع وأفضل السبل الوقائية والعلاجية, بالإضافة إلى تقديم معلومات إرشادية عن أحدث الطرق السلوكية والدوائية للمساعدة على الإقلاع عن التدخين, استفاد من تلك المحاضرات أكثر من 1800 من منسوبي الكلية والمتدربين .كما اشتمل البرنامج على معرض توعوي ضم عيادة الإقلاع عن التدخين، وأركان خاصة بالشؤون الصحية وإدارة مكافحة المخدرات ومجموعة أصدقاء تعزيز الصحة النفسية " قادر".من جانبه أكد عميد الكلية التقنية بتبوك المهندس علي بن مرزوق البلوي أهمية التوعية المجتمعية بين أفراد المجتمع وأن الجميع مطالب بالتوعية بأضرار التدخين والمخدرات و تعزيز مستوى إدراك الشاب والفتاة ووعيهم بالأضرار الناجمة عن هذه الآفات الخطيرة، وخصوصاً من قبل التربويين والأطباء وعلماء النفس وعلماء الاجتماع والإعلاميين، معرباً عن شكره لجميع الجهات المشاركة في إنجاح هذا البرنامج .وفي ختام البرنامج كرم المهندس البلوي الجهات المشاركة والداعمة للبرنامج.// انتهى //17:46ت م0237