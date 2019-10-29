سكاكا01 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 29 أكتوبر 2019 م واسنظمت أمانة منطقة الجوف ممثلة بالإدارة النسائية جولات ميدانية رقابية على 45 منشأة اليوم .وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة منطقة الجوف عبدالله بن بدر الماجد أن الجولات الرقابية أسفرت عن مصادرة وإتلاف 650 عينة لمستحضرات تجميل مغشوشة ومقلدة ، وتحرير 14 مخالفة بعدم التقيد بالاشتراطات المهنية للعاملات في النشاط النسائي، ووجود أنشطة غير مطابقة لتراخيص المنشأة، وتدني مستوى النظافة، ومستحضرات تجميل مجهولة المصدر وأخرى منتهية الصلاحية، ووجود أجهزة ومواد تحمل ادعاءات طبية، وسوء تخزين للمواد الغذائية وغيرها من عينات أخرى ، مبينا أنه جرى تطبيق الجزاءات بحق المنشآت المخالفة وفق اللوائح والأنظمة ، و يأتي ذلك ضمن الخطط الرقابية المستمرة للإدارة النسائية لمحال الأنشطة النسائية داخل مدينة سكاكا .وأشار الماجد إلى أن إدارة الرقابة النسائية تقوم بشكل دوري بتوعية وإرشاد وتثقيف العاملات بالمشاغل واطلاعهم على الاشتراطات الصحية وآلية استخدام المستحضرات وأدوات التجميل ومستلزماتها ، داعيًا الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات بالتواصل مع قنوات الأمانة الرسمية عمليات الطوارئ 940، وتطبيق بلدي على الأجهزة الذكية.// انتهى //17:47ت م0238