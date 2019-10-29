حائل 01 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 29 أكتوبر 2019 م واسشارك مجلس شباب منطقة حائل في الندوة التي أقامها مجلس شباب منطقة القصيم أمس، بعنوان ( نظرة على النظام الأساسي لمجالس شباب المناطق من الفكرة حتى الاقرار) قدم خلالها عدة أوراق عن تأسيس المجالس الشبابية بالسعودية، وأنظمتها العالمية وعرض التجربة الماليزية الأسيوية في المجالس الشبابية وذلك في قصر التوحيد ببريده .وقدم أمين مجلس شباب منطقة حائل الدكتور جمال الرويضي خلال الندوة لائحة مطورة ومنظمة لعمل مجالس المناطق التي عمل عليها مجلس شباب منطقة حائل للمشاركة والاستفادة منها في مجالس المناطق.وأعرب أمين مجلس شباب منطقة حائل عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل رئيس مجلس شباب المنطقة ولسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس شباب المنطقة على دعمهم المجلس وتحفيزهم للعمل والمشاركة والتعاون مع مجالس المناطق بما يخدم شباب وشابات الوطن.// انتهى //17:47ت م0239