جيزان 01 ربيع الأول 1441هـ الموافق 29 اكتوبر 2019 م واساستفاد 57 مشاركًا من مشرفي ومشرفات الصحة المدرسية والمرشدين والمرشدات بمدارس تعليم منطقة جازان ، من البرنامج التدريبي " استخدام الأجهزة الطبية في العيادات المدرسية" ، الذي نظمه قسم الصحة المدرسية بتعليم جازان ، واختتم اليوم بمقر مركز القيادات بمدينة جيزان.وهدف البرنامج الذي جاء بالتعاون مع إدارة الصحة المدرسية بالمديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة، إلى تدريب المستهدفين على استخدام الأجهزة الطبية في العيادات المدرسية والمحافظة عليها ، بالإضافة لتقديم خدمات صحية مدرسية تتسم بالجودة والإتقان .كما هدف البرنامج الذي استمر يومين ، إلى توفير بيئة مدرسية صحية قادرة على التعامل مع الحالات الطارئة واكتشاف الحالات الصحية للطلاب والطالبات مبكراً والعمل على علاجها بالتعاون مع وزارة الصحة .// انتهى //18:42ت م0266