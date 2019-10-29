ثقافي / برامج تدريبية لاستخدام الأجهزة الطبية بتعليم جازان
الثلاثاء 1441/3/1 هـ الموافق 2019/10/29 م واس
جيزان 01 ربيع الأول 1441هـ الموافق 29 اكتوبر 2019 م واس
استفاد 57 مشاركًا من مشرفي ومشرفات الصحة المدرسية والمرشدين والمرشدات بمدارس تعليم منطقة جازان ، من البرنامج التدريبي " استخدام الأجهزة الطبية في العيادات المدرسية" ، الذي نظمه قسم الصحة المدرسية بتعليم جازان ، واختتم اليوم بمقر مركز القيادات بمدينة جيزان.
وهدف البرنامج الذي جاء بالتعاون مع إدارة الصحة المدرسية بالمديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة
، إلى تدريب المستهدفين على استخدام الأجهزة الطبية في العيادات المدرسية والمحافظة عليها ، بالإضافة لتقديم خدمات صحية مدرسية تتسم بالجودة والإتقان .
كما هدف البرنامج الذي استمر يومين ، إلى توفير بيئة مدرسية صحية قادرة على التعامل مع الحالات الطارئة واكتشاف الحالات الصحية للطلاب والطالبات مبكراً والعمل على علاجها بالتعاون مع وزارة الصحة .
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18:42ت م
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