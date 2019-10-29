طرابلس 01 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 29 أكتوبر 2019 م واسأكد وزير المواصلات المفوض بحكومة الوفاق الليبية ، ميلاد معتوق، استئناف حركة الطيران بمطار معيتيقة الدولي تدريجيا خلال الأسابيع المقبلة.وقال في مؤتمر صحفي عقد بالمطار اليوم: إن البعثة الأممية سيكون لها مكان مخصص يسافر منه موظفوها والدبلوماسيون التابعون لها.وتقرر إغلاق المطار في وقت سابق بعد تعرضه لغارات بصفة متكررة، وأصبحت الرحلات الجوية تسير من مطار مصراتة الدولي كبديل له، وقد تعرض مطار مصراتة للقصف أيضا.// انتهى //18:57ت م0268