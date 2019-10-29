عام / وزير المواصلات الليبي يعلن استئناف حركة الطيران بمطار معيتيقة تدريجيا خلال الأسابيع المقبلة
الثلاثاء 1441/3/1 هـ الموافق 2019/10/29 م واس
طرابلس 01 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 29 أكتوبر 2019 م واس
أكد وزير المواصلات المفوض بحكومة الوفاق الليبية ، ميلاد معتوق، استئناف حركة الطيران بمطار معيتيقة الدولي تدريجيا خلال الأسابيع المقبلة.
وقال في مؤتمر صحفي عقد بالمطار اليوم: إن البعثة الأممية سيكون لها مكان مخصص يسافر منه موظفوها والدبلوماسيون التابعون لها.
وتقرر إغلاق المطار في وقت سابق بعد تعرضه لغارات بصفة متكررة، وأصبحت الرحلات الجوية تسير من مطار مصراتة الدولي كبديل له، وقد تعرض مطار مصراتة للقصف أيضا.
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18:57ت م
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