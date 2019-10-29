القاهرة 01 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 29 أكتوبر 2019 م واسالتقى وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري، الفريق أول محمد زكي، اليوم مع وزيرة دفاع كينيا راشيل أومامو، التي تزور مصر حاليًا.وتناول اللقاء، وفقا لبيان أصدره المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، تطورات الأوضاع التي تشهدها القارة الإفريقية وعلاقات الشراكة والتعاون العسكري بين البلدين وخاصة في مجالات الأمن وتبادل الخبرات.وأكد الفريق أول محمد زكي، خلال اللقاء، قوة ومتانة العلاقات المصرية بأشقائها من الدول الإفريقية ودول حوض النيل وما تتميز به من طابع استراتيجي يمتد عبر تاريخ حافل من الشراكة والتعاون البناء، مشيراً إلى حرص القوات المسلحة على دعم أواصر التعاون العسكري بين البلدين.// انتهى //19:01ت م0269