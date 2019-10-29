سكاكا 01 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 29 أكتوبر 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن فهد بن تركي بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الجوف بمكتبه بديوان الإمارة اليوم، مدير مطار الجوف عبدالمحسن بن عبد الرحمن المضيان.وتم خلال اللقاء إطلاع سمو نائب أمير المنطقة على سير العمل بمطار الجوف والخدمات المقدمة للمسافرين من وإلى المنطقة.ونوه سمو الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي, بالجهود المبذولة من إدارة المطار للرقي بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، في ظل الدعم اللا محدود من قِبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -, متمنيًا سموه للجميع التوفيق.// انتهى //19:14ت م0270