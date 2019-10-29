المدينة المنورة 01 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 29 أكتوبر 2019 م واساستقبل مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة اليوم وفداً من دائرة الشؤون الإسلامية بدبي بدولة الإمارات العربية .وكان في استقبالهم الأمين العام لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف الدكتور بندر بن فهد السويلم، الذي رحب بالوفد وقدم لهم شرحاً عن المجمع وأقسامه، واستمعوا لشرح من المختصين عن الأعمال التي يقدمها المجمع بما يخدم الإسلام والمسلمين. كما اطلعوا على ساحة الإنتاج وأعمال الطباعة والتجميع والتجليد وغيرها.وفي نهاية الزيارة وزع المجمع على الضيوف نسخاً من القرآن الكريم، وقدم الضيوف شكرهم ودعائهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ ، ومعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على ما يقومون به من خدمة لكتاب الله، وأبدوا إعجابهم بما تقدمه المملكة العربية السعودية للمسلمين في كل مكان من خدمات ودعم وتسهيلات، مشيدين بمنهج المملكة الإنساني المعتدل والسياسة الحكيمة من قيادتها الرشيدة في مناصرة قضايا المسلمين وتقديم العون والدعم في كل زمان ومكان.// انتهى //19:14ت م0271