سكاكا 01 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 29 أكتوبر 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف، بمكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي.واطلع سمو نائب أمير المنطقة على سير العملية التعليمية في مدارس المنطقة، والبرامج والأنشطة التي نفذتها الإدارة ومدارسها من البنين والبنات باليوم الوطني.وفي الختام قدّم الدكتور الغامدي درع تذكاري لسمو نائب أمير منطقة الجوف بهذه المناسبة.وأعرب سمو نائب أمير منطقة الجوف عن شكره للدكتور الغامدي والعاملين معه في سبيل النهوض بالعملية التعليمية .//انتهى//19:15ت م0272