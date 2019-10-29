ظهران الجنوب01 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 29 أكتوبر 2019 م واسنظمت إدارة التعليم بمحافظة سراة عبيدة اليوم لقاءً تعريفياً بلائحة الذوق العام بالتزامن مع تفعيل اللائحة ، بحضور وكيل محافظ سراة عبيدة المكلف منصور آل ثقفان ومديري الإدارات الحكومية والأمنية ورؤساء المراكز ومشائخ القبائل والأعيان والأهالي وعدد من قادة المدارس والطلاب ، وذلك على مسرح إدارة التعليم .وفي بداية اللقاء رحب مدير التعليم الدكتورحسن العلكمي بوكيل المحافظ المكلف ومرافقيه ، مبينًا أن اللائحة تأتي امتداداً لتوجيهات القيادة الرشيدة للمحافظة على الذوق العام ، ثم تولى مدير التوجيه والإرشاد بإدارة التعليم الدكتور راشد آل سرار، شرح مواد اللائحة والعقوبات المترتبة على من يخالف مواد هذه اللائحة ، مؤكدا أن الذوق هو من أطيب الأخلاق، فهو يحرص على مراعاة مشاعر الآخرين وظروفهم المختلفة ،من جانبه نوه محافظ سراة عبيدة المكلف منصور ال ثقفان أن هذا اللقاء يأتي تزامناً مع البدء في تطبيق لائحة الذوق العام, وتنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة لتطبيق هذه اللائحة, حيث استعرض مواد اللائحة المقرة من مجلس الوزراء وكذلك المخالفات والغرامات ، مؤكداً على دور الجميع في المحافظة على الذوق العام والالتزام بالأنظمة والتعليماتالجدير بالذكر أنه تم نقل هذه الفعالية عبر البث المباشر لجميع الطلاب والطالبات في مدارسهم في جميع القطاعات التعليمية بالسراة وتهامة قحطان.//انتهى//19:23ت م0276