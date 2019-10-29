الرياض 01 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 29 أكتوبر 2019 م واسالتقى معالي نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الأستاذ أيمن بن محمد السياري، اليوم معالي رئيس المكتب الرئاسي بجمهورية البرازيل الاتحادية اونيكس دوريناليس لورينزوني وذلك بمقر إقامته بالرياض.وجرى خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون في المجالات الاقتصادية والمالية والاستثمارات بين المملكة والبرازيل والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //19:27ت م0277