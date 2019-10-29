الطائف 01 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 29 أكتوبر 2019 م واسانطلقت بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف ممثلة في إدارة تقنية المعلومات فعاليات نشاط أسبوع ( طالب وطالبة المستقبل ) الذي يستهدف مدارس المستقبل بالطائف والبالغ عددها 80 مدرسة للبنين والبنات ، فيما يشتمل على مجموعة من الفعاليات في التحول الرقمي .وشملت الفعاليات لنشاط أسبوع طالب وطالبة المستقبل ، على إلقاء كلمات في الطابور الصباحي عن أهمية التحوّل الرقمي ، بالإضافة إلى عمل مشاهد تمثيلية مبسطة في الطابور الصباحي يجسّد أهمية التحول الرقمي ، وعرض مواد متعلقة بالتحول الرقمي على شاشات تلفزيونية ، وإقامة بطولة رياضية خلال فترة الفسحة المدرسية ، كما تمت مشاركة المعلمين والطلبة في هاشتاق #بوابة_المستقبل_مستقبل_ابنائنا ، تضمنت عبارات عن التحول الرقمي ، ولوحات رسم رقمية ، فيما تم الاستفادة من حصص النشاط في تنفيذ الفعاليات .ويعد تنفيذ نشاط أسبوع ( طالب وطالبة المستقبل ) وفقاً لخطة التوعية الخاصة ببوابة المستقبل ، وذلك خلال الفصل الدراسي الأول في الفترة من 2/28 إلى 1441/3/3 هـ ، حيث يهدف إلى التوعية بعملية التحوّل الرقمي عن طريق بوابة المستقبل ، وبمشاركة جميع منسوبي المدرسة والطلبة وأولياء الأمور ، مع تفعيل دور فريق أصدقاء البوابة الطلابي في جميع المدارس المطابقة لبرنامج بوابة المستقبل ، والذي من مهامه الإشراف على تنفيذ الفعاليات المدرسية الخاصة بالتحوّل الرقمي ، فيما يشرف على الفريق مسؤول التحوّل الرقمي في المدرسة .// انتهى //19:28ت م0278