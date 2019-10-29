صامطة 01 ربيع الأول 1441هـ الموافق 29 اكتوبر 2019 م واسدشن محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة بمقر المحافظة اليوم ، حملة التطعيم ضد الانفلونزا الموسمية، تزامنا مع قرب دخول موسم الشتاء .وقدم مدير شئوون المراكز الصحية بالقطاع الجنوبي نشبان حكمي ، شرحًا عن أهداف الحملة التي تهدف لرفع مستوى الوعي الصحي بين جميع أفراد المجتمع ، وسيتم تنفيذها في جميع مراكز الرعاية الصحية الأولية بالمحافظة ، وتستهدف جميع الممارسين الصحيين وذوي الأمراض المزمنة مثل السكر والضغط والكلى والكبد ، والأمراض المزمنة الأخرى ، وكذلك الأطفال وكبار السن والنساء الحوامل وكافة الفئات العمرية.وقدم محافظ صامطة شكره للقائمين على الحملة متمنيًا لهم التوفيق .//انتهى //19:30ت م0279