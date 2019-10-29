اجتماعي / محافظ صامطة يدشن حملة التطعيم ضد الانفلونزا الموسمية
الثلاثاء 1441/3/1 هـ الموافق 2019/10/29 م واس
صامطة 01 ربيع الأول 1441هـ الموافق 29 اكتوبر 2019 م واس
دشن محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة بمقر المحافظة اليوم ، حملة التطعيم ضد الانفلونزا الموسمية، تزامنا مع قرب دخول موسم الشتاء .
وقدم مدير شئوون المراكز الصحية بالقطاع الجنوبي نشبان حكمي ، شرحًا عن أهداف الحملة التي تهدف لرفع مستوى الوعي الصحي بين جميع أفراد المجتمع ، وسيتم تنفيذها في جميع مراكز الرعاية الصحية الأولية بالمحافظة ، وتستهدف جميع الممارسين الصحيين وذوي الأمراض المزمنة مثل السكر والضغط والكلى والكبد ، والأمراض المزمنة الأخرى ، وكذلك الأطفال وكبار السن والنساء الحوامل وكافة الفئات العمرية.
وقدم محافظ صامطة شكره للقائمين على الحملة متمنيًا لهم التوفيق .
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19:30ت م
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