باريس 01 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 29 أكتوبر 2019 م واسدعا وزير الخارجيه الفرنسي جون إيف لو دريان اليوم, أمام الجمعية الوطنية (البرلمان الفرنسي)، المسؤولين اللبنانين إلى بذل جميع الجهود لضمان استقرار ووحدة لبنان.ولفت الوزير لودريان إلى أن لبنان يمر بأزمة خطيرة جداً منذ 15 يومًا في تظاهرات شعبية وحاشدة وحوادث وتوترات وأزمة ثقة، عادًّا أن إعلان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري استقالته من شأنه مفاقمة هذه الأزمة.// انتهى //19:57ت م0286