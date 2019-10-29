الامم المتحدة 01 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 29 أكتوبر 2019 م واسرحب أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عشية إطلاق اللجنة الدستورية السورية بالفرصة الفريدة التي وفرتها اللجنة الدستورية التي تملكها وتقودها سوريا والتي سيكون إطلاقها غدا الأربعاء في مدينة جنيف السويسرية، وذلك بتيسير من الأمم المتحدة.جاء ذلك في بيان أصدره الأمين العام اليوم، قال فيه إنه "لأول مرة، ستجتمع حكومة الجمهورية العربية السورية ولجنة المفاوضات السورية المعارضة، إلى جانب المجتمع المدني، وتتخذ الخطوة الأولى على الطريق السياسي للخروج من مأساة الصراع السوري".وفي هذا السياق أعرب الأمين العام عن سعادته بأن نسبة تمثيل المرأة في اللجنة تقترب من 30٪ ، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة كانت حاسمة في تأمين هذا الحد الأدنى.وأبدى غوتيريش توقعة أن تعمل الأطراف معًا بحسن نية للتوصل إلى حل يتمشى مع القرار 2254 (2015) الذي يلبي التطلعات المشروعة لجميع السوريين ويستند إلى التزام قوي بسيادة البلد واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه.ودعا الأمين العام إلى أن "يصاحب إطلاق اللجنة الدستورية وعملها إجراءات ملموسة لبناء الثقة"، قائلا: إن المشاركة الهادفة في اللجنة الدستورية، المصحوبة بوقف الأعمال القتالية في جميع أنحاء البلاد، ستوفر لمبعوثه الخاص، غير بيدرسون، بيئة يحتاجها للاضطلاع بولايته بفعالية لتيسير عملية سياسية أوسع.// انتهى //19:57ت م0288