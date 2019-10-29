الرياض 01 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 29 أكتوبر 2019 م واساستقبل معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل في مكتبه بالوزارة رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الكابتن ماجد بن أحمد عبدالله.وقدم الكابتن ماجد عبدالله تقريراً عن نتائج شراكة الإسكان التنموي وجمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم خلال الفترة الماضية، والتي تم من خلالها تسليم مفاتيح السكن للعديد من نجوم كرة القدم السابقين.وقدمت الجمعية العضوية الفخرية رقم (1) لمعالي الأستاذ ماجد الحقيل، كتعبير رمزي عن ما أحدثه معالي الوزير من تأسيس لنموذج عملي وفعال من خلال الشراكة والتكامل بين الإسكان التنموي من جهة، والجمعيات الخيرية من جهة الأخرى، والتي ساهمت بالتغيير الإيجابي في حياة من تم تسليمهم من اللاعبين وأسرهم.كما استعرض الكابتن ماجد عبدالله الخطط المستقبلية لتسليم الجمعية لمفاتيح السكن للعديد من اللاعبين المستحقين وفق جدول زمني محدد بعد دراسة وبحث احتياجهم السكني.ونقل الكابتن ماجد عبدالله لمعالي وزير الإسكان شكر وتقدير اللاعبين وأسرهم لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد - حفظهما الله -، على ما تلقوه من عناية وتقدير نظير خدمتهم للحركة الرياضية من خلال تمثيلهم للأندية والمنتخب السعودي لكرة القدم في فترات سابقة.// انتهى //20:00ت م0289