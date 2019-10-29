الأحساء 01 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 29 أكتوبر 2019 م واسدعا متحدثون ومتحدثات في جلسات الورشة التربوية "تقويم المهارات غير المعرفية "مهارات القرن الـ21" في يومها الثاني للاستفادة من نتائج التجارب العالمية الرائدة في تطبيق تعلم المعلم مدى الحياة، وتطوير أدائه المهني.ودعت رئيسة قسم التقويم والقبول في إدارة تعليم بيشة عزيزة محمد العمري في ورقتها خلال الورشة إلى ضرورة دمج مهارات القرن الواحد والعشرين ضمن مقررات لوائح إعداد المعلم قبل وأثناء الخدمة، وتطوير برامج التنمية المهنية للمعلم بما يتوافق مع متطلبات ومستجدات العصر الحالي، وإعداد برامج تدريبية للطالب المعلم من أجل إكسابه هذه المهارات والإبداع فيها، وتكليف الطالب بواجبات وأعمال منزلية تنمي مهارات القرن الواحد والعشرين لديه، ووضع خطة تقويمية لأداء المعلم قبل وأثناء الخدمة .وأضافت العمري أن مهارات القرن 21، هي المهارات الحياتية، مهارات التعلم والابتكار، المهارات المهنية، ومهارات الثقافة والمعلومات.من جهتها أوضحت مديرة التقويم والقبول بمحافظة المخواة صالحه مصلح العمري في ورقتها بالورشة، أن تعريف مهارات القرن الـ21 هي مجموعة المهارات اللازمة للنجاح والعمل في القرن الحادي والعشرين مثل مهارات التعلم والابتكار، والثقافة المعلوماتية والإعلامية والتكنولوجية، ومهارات الحياة والعمل.من جهة أخرى بين مدير إدارة التقويم والقبول بتعليم تبوك خالد محمد أبوحوسة خلال الورشة أنه لابد من تحليل المحتوى الجيد بما يساعد على تحديد مهارات القرن الحادي والعشرين، بحيث يسهل استهدافها تحديد الأهداف بوضوح التي تتضمن مهارات القرن الحادي والعشرين، والحرص على بناء جدول مواصفات جيد يركز على الوزن النسبي لهذه المهارات، والحرص على صدق الاختبار ومراجعته بحيث يكون مخصصاً لقياس تحقيق المهارات عند المتعلمين، والتنويع في الفقرات الاختبارية والبعد عن الأسئلة التقليدية بما يتفق مع نوع المهارة.وأكد مدير الاختبارات والقبول "بنين" في تعليم صبيا محمد بن يحيى مغاوي ومديرة الاختبارات والقبول "بنات" في تعليم صبيا بدرية مدهوس، في ورقتهما بالورشة أهمية اعتماد جدول المواصفات البنائي لكل مادة دراسية لبناء الاختبارات النهائية والفصلية للمادة من قبل الإشراف التربوي، وتصميم نماذج لقياس مهارات القرن الحادي والعشرين وتطبيقها في الميدان، وتصميم اختبارات محوسبة تحاكي الاختبارات الدولية والوطنية من قبل إدارات التعليم.وأوضح مدير إدارة التقويم بالإدارة العامة للتقويم والقبول بوزارة التعليم الأستاذ عبدالله العرفج في ورقته خلال الورشة سلالم التقدير المتدرج، وأن الروبرك هو أداة لحساب علامات التقييم في الاختبارات الموضوعية، وهو مجموعة من المعايير والقواعد التي ترتبط بالأهداف التعليمية والتي تستخدم لتقييم أداء الطالب في النشاطات التربوية التي تعتمد كتابة مواضيع إنشائية كالأوراق البحثية، وتسمح للمعلمين والطلاب على حد سواء بتقييم المعايير المعقدة والإنشائية، وتحدد وتوضح معايير وتوقعات أداء محددة، وتحدد المستويات المختلفة لأداء الطالب، وتهدف إلى تقييم دقيق ونزيه، وأن الروبريك التحليلي: يستخدمه العديد من المعلمين بشكل روتيني لتقييم عمل الطلاب، ويعد الأمثل لتقديم تغذية راجعة واضحة ومفصلة// انتهى //20:26ت م0293