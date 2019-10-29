مكة المكرمة 01 ربيع الأول 1441هـ الموافق 29 اكتوبر 2019 م واسأبرمت جامعة أم القرى اليوم مذكرة تفاهم مع كلية الشرق العربي بالرياض، تهدف إلى التعاون المشترك بين الجهتين لإتاحــة الفرصــة للراغبين مواصلة تعليمهم في الدراسات العليا، ضمن تخصصات يحتاجها سوق العمل الحكومي والخاص، في مجالات إشرافية واستشارية وتنفيذية، بالاستفادة من الكوادر العلمية والبشرية في جامعة أم القرى.ووقع معالي مدير جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بن عمر بافيل ومعالي رئيس مجلس الأمناء والمشرف العام على كليات الشرق العربي الدكتور عبدالله بن محمد الفيصل الاتفاقية، بحضور وكيل الجامعة الدكتور فريد الغامدي ووكيل الدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور عبدالوهاب الرسيني ومنسق البرنامج الدكتور صبحي الحارثي وعدد من مسؤولي الكلية.وأشاد رئيس مجلس أمناء الكلية بالدور الذي تقوم به جامعة أم القرى، مشيراً إلى كونها أحد المؤسسات التعليمية الحكومية ذات السمعة المرموقة، ولافتاً النظر إلى مساهمتها الفاعلة في تأهيل وتخريج الكوادر البشرية في شتى المجالات التعليمية.من جهته رحب معالي مدير الجامعة بتوقيع المذكرة التي تقوم على تسخير قدرات وطاقات عديدة من كلا الجهتين، منوهاً بأهمية التعاون بين التعليم الحكومي والأهلي، في تعزيز وتطوير الحراك التعليمي للمملكة وتأهيل الكوادر الوطنية ليكونوا سواعد بناءة في هذا الوطن المعطاء.// انتهى //20:35ت م0294