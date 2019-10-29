بغداد 01 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 29 أكتوبر 2019 م واسأغلق مؤشر سوق العراق للأوراق المالية " البورصة" اليوم على ارتفاع بنسبة 0.33 في المئة, ليصل عند مستوى 481.32 نقطة.وصعدت أسهم 6 شركات, فيما سجلت 4 شركات انخفاضًا في قيمتها, بينما حافظت 17 شركة على أسعارأسهمها.وبلغ عدد الأسهم المتداولة 771,729,065 سهمًا, بقيمة 705,231,414 دينار عراقي, نتيجة تنفيذ 434 صفقة, شملت 27 شركة من أصل 103 مسجلة في البورصة.// انتهى //20:37ت م0295