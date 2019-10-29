إسلام آباد 01 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 29 أكتوبر 2019 م واسأعلنت باكستان عن إصابة ستة من جنودها وخمسة مدنيين بينهم امرأة بهجوم نفذته القوات الأفغانية على قرية باكستانية عبر الحدود.وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني اليوم أن القوات الأفغانية نفذت الهجوم انطلاقاً من إقليم كنتر الأفغاني على قرية "أروندو" بمنطقة شيترال الباكستانية، واستخدمت المدفعية الرشاشة الثقيلة وقذائف الهاون واستهدفت المناطق المأهولة بالسكان في تلك القرية.وأضاف البيان أن قوات الجيش الباكستاني ردّت على مصدر الهجوم واستهدفت النقاط الحدودية للقوات الأفغانية، مشيراً إلى أن عمليات تبادل إطلاق النار بين الطرفين توقفت بعد اتصال جرى بين المسؤولين العسكريين في الجانبين.// انتهى //20:39ت م0296