جيزان 01 ربيع الأول 1441هـ الموافق 29 أكتوبر 2019 م واسناقش المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي مع مساعد مدير الدفاع المدني بالمنطقة العميد الدكتور عبدالله بن عائض الشهري عددًا من المبادرات والموضوعات المتعلقة بالأمن والسلامة المدرسية وزيادة درجة الوعي داخل المدارس والمؤسسات التعليمية وآلية التنسيق بين القطاعين .وجرى خلال لقائهما الذي عقد بمقر إدارة تعليم جازان اليوم استعراض الدور الكبير الذي يقوم به الدفاع المدني في الدعم والمساندة في الجوانب التوعوية والوقائية في سبيل الحفاظ على سلامة الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات وتحقيق أعلى مستوى من السلامة في البيئة المدرسية .وبُحث اللقاء تعزيز التعاون بين الدفاع المدني وتعليم جازان لتنفيذ البرامج المشتركة التي تعزّز الوقاية في المدارس من خلال البرامج والمبادرات وتهدف لتحقيق الأمن والسلامة في المدارس والمؤسسات التعليمية .// انتهى //20:39ت م0297