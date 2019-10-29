القاهرة 01 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 29 أكتوبر 2019 م واسعقدت اللجنة المعنية برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في البرلمان العربي اجتماعًا اليوم برئاسة رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي في جامعة الدول العربية بالقاهرة، بحضور أعضاء اللجنة ومشاركة القائم بأعمال سفير جمهورية السودان في القاهرة الوزير المفوض إدريس محمد علي.وأعدّت اللجنة في ختام أعمالها مشروع قرار يدعم طلب رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب لعرضه على جلسة البرلمان العربي المزمع عقدها يوم الخميس المقبل بالقاهرة.ويؤكد مشروع القرار أحقية السودان في رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، والانخراط بشكلٍ كامل في المجتمع الدولي واستعادة اندماجه السياسي والاقتصادي على جميع المستويات العربية والإقليمية والدولية.وأقرت اللجنة مذكرة قانونية ملحقة بالقرار تثبت بالحجج والأسانيد القانونية أحقية السودان في رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب.// انتهى //20:42ت م0299