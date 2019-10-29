عمّان 01 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 29 أكتوبر 2019 م واسانطلقت في العاصمة الأردنية عمان اليوم أعمال الاجتماع السادس لفريق العمل المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن، في مجال الشباب بحضور وكلاء وزارات الشباب والرياضة في دول مجلس التعاون الخليجي والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي.وأكد أمين عام وزارة الشباب الأردنية الدكتور ثابت النابلسي عمق العلاقات التي تربط الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي في مختلف المجالات، بما فيها الرياضة والشباب, إيمانًا بدور الشباب الرئيس في التنمية المستدامة في الوطن العربي، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة تأتي في إطار الرغبة الأردنية الخليجية في وضع البرامج الشبابية المشتركة التي من شأنها تمكين الشباب وبناء قدراتهم والنهوض بهم.من جهته، أوضح وكيل وزارة الشؤون الرياضية في سلطنة عمان الشيخ رشاد بن أحمد الهنائي أن البرامج المشتركة خير دليل على التوأمة بين الجانبين الذي دفع باستحداث برامج إضافية تخدم الشباب، مشيرًا إلى أن المنظومة الشبابية الجديدة المرتبطة بالتكنولوجيا استوجبت وضع برامج نوعية تلبي احتياجات الشباب وتواكب تطلعاتهم وصولاً إلى استثمار أوقات الشباب بما فيه خير لهم.بدوره، أعرب مدير إدارة الشباب بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليج العربية وليد فرحان الفرحان عن أمله في أن يتخذ الاجتماع القرارات التي تعزز مسيرة العمل المشترك.ويأتي الاجتماع لمتابعة محضر الاجتماع الخامس بين الأردن ودول مجلس التعاون الذي عقد في سلطنة عمان في أبريل الماضي، ومناقشة البرامج الشبابية المتبادلة بين الجانبين كافة ، واستعراض تقارير البرامج التي ُنفّذت.// انتهى //20:47ت م0300