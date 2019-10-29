جيزان 01 ربيع الأول 1441هـ الموافق 29 أكتوبر 2019 م واسوقعت غرفة جازان ولجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" بمنطقة جازان اليوم مذكرة تفاهم تتضمن عددًا من المحاور لتعزيز التعاون في مجال خدمة المجتمع .وتتضمن الاتفاقية التي وقعها رئيس الغرفة خالد بن محمد صايغ ورئيس لجنة " تراحم " علي بن موسى زعلة تقديم خدمات وبرامج الغرفة لمستفيدي لجنة تراحم، بالإضافة إلى استحداث برامج ومجالات تعاون مشتركة بين الغرفة واللجنة.وأوضح رئيس غرفة جازان أن المذكرة تهدف إلى تعزيز إسهامات القطاع الخاص في أعمال اللجنة من خلال تضافر الجهود للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمستفيدين .فيما بين رئيس لجنة "تراحم " أن مذكرة التفاهم تتضمن تقديم وتنفيذ برامج وأنشطة على مدار العام داخل السجون، منها التوعية الدينية والتثقيف الصحي والتأهيل النفسي، ودورات تدريبية في مجال الحاسب الآلي للمساهمة في الإفراج عن عدد كبير من النزلاء، ودعا رجال الأعمال وفاعلي الخير من داخل المنطقة وخارجها للتفاعل مع الغرفة لما يخدم اللجنة والمساهمة في تفريج كُرَب المساجين، ولَمِّ شملهم بأسرهم.من جانبه بين الأمين العام لغرفة جازان الدكتور ماجد الجوهري أن المذكرة تمثل إطارًا عمليًا لمساهمة رجال الأعمال في تنفيذ مشاريع مجتمعية لرفع مستوى الرعاية المقدمة للمستفيدين من برامج اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم " .// انتهى //22:20ت م0318