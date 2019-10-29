الرياض 01 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 29 أكتوبر 2019 م واسانطلقت اليوم منافسات الجولة الـ 11 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم حيث أقيمت 5 مباريات جمعت القادسية مع الثقبة، الباطن مع نجران، الطائي مع جدة، حطين مع الشعلة، وأحد مع الجيل.فعلى ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالراكة حسم التعادل السلبي قمة الدوري بين القادسية والثقبة، ليعزز القادسية صدارته بـ 24 نقطة، فيما رفع الثقبة رصيده لـ 20 نقطة في المركز الثاني.وتغلب الباطن على ضيفه نجران بنتيجة 3-1، افتتح النتيجة لأصحاب الأرض اللاعب ضيف الله القرني قبل أن يتعادل نجران عن طريق كارلوس كوبيتي في الدقيقة 56، فيما عاد الباطن للتقدم في الدقيقة 77 عن طريق عبدالعزيز الشريد، ليختتم حسن شراحيلي الثلاثية في الدقيقة 88.ورفع الباطن رصيده إلى 19 نقطة في المركز الرابع فيما توقف رصيد نجران عند 15 نقطة في المركز التاسع.وعاد جدة من ملعب مضيفه الطائي بفوز بنتيجة 2-1 سجل لأصحاب الأرض لويز إدواردو في الدقيقة العاشرة، فيما سجل هدفي جدة تركي الخضير وسوريا إبراهيم في الدقيقتين 6 و47 على الترتيب.ورفع جدة رصيده لـ 14 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما توقف رصيد الطائي عند 16 نقطة في المركز الخامس.وحسم التعادل الإيجابي 2-2 مواجهة حطين وضيفه الشعلة، سجل لحطين مصعب رضي "هدفين" في الدقيقتين 71 و74، فيما سجل للضيوف خالد غرسلاوي ومحمد العنزي في الدقيقتين 14 و89.ورفع حطين رصيده لـ 10 نقاط في المركز الثامن عشر، فيما ارتفع رصيد الشعلة لـ 12 نقطة في المركز الثالث عشر، كما تعادل أحد مع الجيل بون أهداف ، ليرفع أحد رصيده لـ 15 نقطة في المركز العاشر، فيما ارتفع رصيد الجيل لـ 12 نقطة في المركز الرابع عشر.وتختتم مواجهات الجولة غدًا الأربعاء بإقامة 5 مواجهات أخرى تجمع النهضة مع المجزل، النجوم مع التقدم، الكوكب مع العين، الجبلين مع البكيرية، والأنصار مع الخليج.//انتهى//22:22ت م0319