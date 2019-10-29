تونس 01 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 29 أكتوبر 2019 م واسبدأت أعمال الاجتماع السابع لفريق عمل أمن الطيران المدني والتسهيلات بأفريقيا ومنطقة المحيط الهندي اليوم في تونس.ويبحث الاجتماع الذي يندرج في إطار الاجتماعات الدورية للّجنة الإفريقية للطيران المدني عددًا من المحاور في مجال أمن الطيران المدني و مدى تقدّم تطبيق دول المنطقة للخطّة الإقليمية لأمن الطيران المدني وبرامج التعاون الإقليمية والدولية بالتنسيق مع المنظمات ذات الاختصاص.ويناقش المجتمعون على مدى ثلاثة أيام أهم التطوّرات الدولية والإقليمية في هذه المجالات، إلى جانب عرض تجارب بعض الدول الأفريقية والمنظمات الدولية في عدد من المحاور التقنية ذات العلاقة.// انتهى //22:25ت م0321