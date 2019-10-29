تونس 01 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 29 أكتوبر 2019 م واسالتقى الرئيس التونسي قيس سعيّد اليوم برئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري الذي يزور تونس حاليًا.وتركز اللقاء على تطورات الأوضاع في ليبيا ومبادرات تسوية الأزمة، إضافة إلى مسار وضع مسوّدة دستور للبلاد، واستعراض الجهود المبذولة من أجل وقف الاقتتال والعودة إلى الحوار والتفاوض لاستئناف العملية السياسية وإيجاد حلّ دائم للأزمة الليبية.وجدد الرئيس التونسي موقف بلاده من المسألة الليبية وتمسكها بالشرعية الدولية لإيجاد تسوية سياسية شاملة تخدم مصلحة الشعب الليبي وتحافظ على سيادته ووحدة أراضيه وتعيد الأمن والاستقرار لليبيا .// انتهى //22:26ت م0322