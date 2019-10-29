الدمام‪ ‬01 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 29 أكتوبر 2019 م واساختتم صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" مساء اليوم ملتقى لقاءات "هدف" الذي افتتح أعماله صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية،بحضور 10935 زائرًا وطالب عمل في مختلف التخصصات وذلك في مركز معارض الظهران الدولية "أكسبو" بالدمام.ويهدف الملتقى الذي استمر ثلاثة أيام بحضور ومشاركة عدد من المسؤولين والمتخصصين في تنمية الموارد البشرية إلى الاستثمار في رأس المال البشري ورفع مهارات وقدرات الكوادر الوطنية، حيث استهدف الملتقى العملاء المســتفيدين مــن خدمات من منشآت القطاع الخاص والباحثين والباحثات عن عمل وطلاب المرحلة الثانوية فما فوق وموظفي وموظفات القطاع الخاص ورواد ورائدات الأعمال.وتضمن الملتقى معرضًا مصاحبًا لتوظيف الباحثين والباحثات عن العمل في المنشآت المشاركة في الملتقى,كما عقد الملتقى عددًا من ورش العمل المتخصصة في تنمية الموارد البشرية,إضافةً إلى مجموعة من المحاضرات والندوات التخصصية المختلفة‪,ويأتي ملتقى لقاءات الدمام 2019م امتداداً لمعرض لقاءات التي ستقام في كل من "الرياض وجدة في سبتمبر الجاري" بعد إطلاق الصندوق عددًا من المبادرات والبرامج الوطنية للتوسع في الدعم المالي لمنشآت القطاع الخاص ولدعم تأهيل وتدريب وتوظيف الكوادر الوطنية من خلال عدد من البرامج منها: برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات، وبرنامج التدريب على رأس العمل (تمهير)، وبرنامج التدريـب في المعاهد غير الربحية، وبرنامج دعـم الشهادات المهنية الاحترافية، وبرنامج دعم نقل المرأة العاملة (وصول)، وبرنامـج دعم ضيافة الأطفال للمرأة العامـلة (قرّة) وغيرها من البرامج‪.‬// انتهى //22:28ت م0323