السيح 01 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 29 أكتوبر 2019 م واسرفع معالي مدير جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الحامد الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعودوسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على الدعم الكبير والرعاية التي يحظى بها التعليم في المملكة، بمناسبة صدور نظام الجامعات الجديد.وأوضح معاليه أن نظام الجامعات الذي صدرت الموافقة عليه اليوم سيمهد الطريق نحو نقلة نوعية للتعليم العالي في المملكة ، لما يشتمل عليه من مزايا ومنافع ، حيث يتميز النظام بالمرونة والحوكمة وتعزيز الموارد المالية والشراكة المجتمعية في رسم مستقبل التعليم العالي ومنح مجلس الأمناء و مجلس الجامعة ورئيس الجامعة صلاحيات أكبر ، في الأمور الأكاديمية والإدارية والمالية ، وتعيين نواب رئيس الجامعة والعمداء ، كما يتيح النظام تنمية موارد الجامعة من خلال قنوات نظامية عن طريق الأوقاف والاستثمار وإنشاء الشركات والرسوم الدراسية ورسوم الاستشارات والدراسات وغيرها.وأكد الدكتور الحامد أن هذه الميزة ستسهم في تحسين أداء الجامعات السعودية وسرعة تشكلها وتكيفها مع التغيرات الدولية ومواكبتها للتطور في العلوم والتخصصات، وكذلك المواءمة مع سوق العمل واحتياجات المجتمع.وأشار إلى أن النظام الجديد خصص للجودة مادتين: الأولى تتعلق بالاعتماد المؤسسي والأخرى تتعلق بالاعتمادات البرامجية للتخصصات، مما يؤكد حرص النظام على تحقيق الجودة وممارستها بشكل عملي .وبارك الدكتور الحامد في ختام تصريحه لمعالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ ولمنسوبي الجامعات بالمملكة صدور هذا النظام ، سائلاً المولى عز وجل أن يكون فأل خير على الوطن والمواطن وانطلاقة جديدة للجامعات في فضاء الإبداع والابتكار.// انتهى //22:28ت م0324