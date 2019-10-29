جدة 01 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 29 أكتوبر 2019 م واسرفع معالي مدير جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان باسمه واسم جميع قيادات ومنسوبي الجامعة الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على نظام الجامعات الجديد وما يتضمنه من مواد تمثل انطلاقة كبيرة واعدة للتعليم العالي لمسايرة عجلة التطوير والتحديث وبما يتماشى مع أهداف ومتطلبات رؤية المملكة 2030 الطموحة والانطلاق نحو المستقبل بكل ثبات وقوة ، وتأكيد على دور الجامعات في دفع عجلة الاقتصاد وخدمة المجتمع .وقدم معاليه تهنئته وشكره بهذه المناسبة لمعالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ على اهتمامه ومتابعته الحثيثة لصدور نظام الجامعات وحرصه ورعايته المستمرة لشؤون التعليم العالي لكي يواكب كل المتغيرات والنقلات التطويرية ويحقق أهداف الخطط الإستراتيجية للمملكة .وأشار الحميدان إلى أن صدور هذا النظام سيحقق العديد من التحولات والنقلات النوعية للجامعات السعودية في منحها الاستقلالية المنضبطة والارتقاء بمستواها كماً وكيفاً ، ويحقق لها الانفتاح على المجتمع وتفعيل دور البحث العلمي وتحويل نواتجه إلى مشروعات استثمارية وإعطائها الحرية في تنمية مواردها الذاتية من إنشاء للشركات والأوقاف العلمية وإسهامه في تنمية المنطقة الموجودة بها .وقال معاليه: إن النظام سيسهم في تحسين المخرجات ومتطلبات سوق العمل من وظائف المستقبل ، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لمنسوبي الجامعات وطلابها والفئات المستفيدة من خدماتها ومسايرة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، مع تمكين المرأة لتكون عنصراً فاعلاً وأساسياً في متطلبات المرحلة القادمة والاهتمام بالبيئة الجامعية وزيادة الاهتمام بالموهوبين والمبدعين، لافتا النظر إلى أن وجود العديد من المجالس الاستشارية ومجالس الأمناء والمجالس الدولية وما تتيحه من توسيع قاعدة المشاركة في اتخاذ القرار سيدفع الجامعات إلى المضي قدماً في تحقيق أهدافها والأهداف العامة للدولة بكل ثقة ورؤية واضحة .// انتهى //22:30ت م0326