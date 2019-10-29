الرياض 01 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 29 أكتوبر 2019 م واسعقد مجلس إدارة الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان أمس اجتماعه الأول في دورته الخامسة برئاسة رئيس مجلس إدارة الجمعية سعود بن محمد بن هاجد وذلك في مقر الجمعية بالرياض.وتم خلال الاجتماع ترُشيح الدكتور عبد الرحمن الخراشي أميناً للمجلس، تلاه استعراض تشكيل اللجان التابعة له، وزعت وفقاً للخبرات التي يتمتع بها أعضاء مجلس الإدارة، ليتم تقسيمها إلى ( اللجنة التنفيذية ، اللجنة الإعلامية ، اللجنة الاجتماعية ، لجنة الاستثمار وتنمية الموارد ، واللجنة الصحية والتوعوية ).وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية سعود بن هاجد أن الاجتماع تضمن قراءة لأداء الجمعية وسبل تطوير خدماتها، وأهم مسارات الأداء والإنجاز خلال الفترة المقبلة، مشيداً بأهمية تحقيق النتائج المرجوة على صعيد مسارات التوسع والجودة والتواصل المجتمعي والشراكات الإستراتيجية والشفافية وتنمية الموارد المالية.واختتم بقوله: "إن مجلس الإدارة أكد على أهمية المرحلة القادمة من تاريخ الجمعية مما يستدعي تكثيف الجهود لإنجاز المشروعات الاستثمارية الخيرية التي ستوجه عوائدها للجمعية والمراكز التابعة لها، بما يضمن استدامة الخدمات المجانية للمجتمع ولمحاربي السرطان "، كما أشاد بما تتمتع به الجمعية من ثقة ومصداقية لدى أجهزة الدولة ومنشآت القطاع الخاص والبنوك والشركات والمؤسسات التي تتبنى مبادرات مميزة لصالح المستفيدين من خدماتها .// انتهى //22:34ت م0327