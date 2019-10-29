الرياض 01 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 29 أكتوبر 2019 م واستأهل اللاعب السعودي أيمن الشمراني إلى دور الثمانية من منافسات البطولة الأسيوية الأولى للناشئين تحت سن 14 سنة والمقامة حالياً على ملاعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالمنطقة الشرقية، بعد فوزه مساء اليوم على الفلبيني نيل .فيما تغلب بدر إدريس أحد المرشحين لتحقيق البطولة في منافسات الفردي على اللاعب الهندي الفيز الشيخ، ليتأهل لمواجهة اللاعب الكويتي حسن الشطي الذي أقصى اللاعب السعودي آدم الرضا من منافسات البطولة.وفي مواجهة أخرى مثيرة تأهل اللاعب الهندي إريفيز كوثر بعد أن تغلب على منافسه السعودي عبدالرزاق حنيعبل، ليتأهل إلى الدور القادم لمواجهة السعودي عبد الملك الزهراني الذي تغلب على مواطنه عبدالملك الشمراني.وتتواصل الإثارة غداً الأربعاء بمواجهة تجمع بين السعودي بدر إدريس والكويتي حسن الشطي، فيما يلعب الهندي كوثر أمام السعودي عبدالملك الزهراني.يذكر أن البطولة التي تختتم منافساتها بعد غد الخميس شارك فيها 36 لاعباً من 12 دولة هي الكويت، أمريكا، هونغ كونغ، الأردن، بريطانيا، باكستان، الهند، كندا، سيرلنكا، إسبانيا، سويسرا، بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية.//انتهى //22:35ت م0328