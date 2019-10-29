الباحة 01 ربيع الأول 1441هـ الموافق 29 أكتوبر 2019 م واسرفع معالي مدير جامعة الباحة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين باسمه ونيابة عن جميع منسوبي ومنسوبات الجامعة عظيم شكره وجليل عرفانه وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على نظام الجامعات الجديد، مثمناً معاليه لمقاميهما ما يلقاه التعليم من دعمٍ سخي وحرص دائم للنهوض به والارتقاء بمنسوبيه ومخرجاته.كما قدّم الدكتور الحسين شكره وتقديره لمعالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ على ما يبذله من مجهودات حثيثة لتحقيق مكاسب نوعية تصب في مصلحة العملية التعليمية، وسعيه نحو تفعيل دور الجامعات في التنمية الوطنية، وتعزيز مكانتها لتقديم خدماتها للمجتمع.وأكد معاليه أن النظام الجديد للجامعات يعدُّ مكسبًا للجامعات وركنًا حيويًّا في تطوير أدائها والنهوض بمخرجاتها وتحقيق الرؤية السعودية 2030، وينطلق من محاورها الرئيسة، وهو ما سيساهم في إحداث نقلة نوعية متميزة في مسيرة الجامعات السعودية، نظرًا لما ينطوي عليه النظام من ملامح جوهرية تصب في صالح التعليم العالي، ويرتكز في بنيته على تطوير وتمكين الجوانب التعليمية والبحثية والأكاديمية والمجتمعية، فضلاً عن تنمية الموارد المالية والذاتية للجامعات من خلال رفع كفاءة الإنفاق وتعدد فرص الاستثمار، بما يحقق لها الاستقلالية المنضبطة.وبين الدكتور الحسين أن النظام الجديد يمتاز بحزمة من الخيارات المنضبطة، كإقرار كلِّ جامعة ما يخدم تخصصاتها العلمية وبرامجها الأكاديمية، وفقًا لاحتياجات كلّ منطقة سواء كانت تنموية أو فرص عمل متاحة، الأمر الذي يستوجب ربط مدخلات سوق العمل بمخرجات كل جامعة، كما سيدفعها النظام الجديد إلى إيجاد حلول مستدامة لمصادر تمويل جديدة ومبتكرة، وهو ما سيتيح للجامعات إنشاء أوقاف وشركات خاصة بها لتنمية مواردها، بعيدًا عن الاعتماد على ميزانية الدولة، وهذا بدوره سينعكس على مثالية الاستخدام للموارد الذاتية والمالية والبشرية، ومما يزيد من حيوية النظام الجديد أنه يسمح -وفق ضوابط محددة- بافتتاح فروع للجامعات الأجنبية داخل المملكة، الأمر الذي سينعكس على نهضة التعليم الجامعي، ويزيد فيما بينها من سقف الطموح والتنافسية.//انتهى//22:36ت م0329